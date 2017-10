Une actrice accuse l'ex-président Bush père d'attouchement

Une actrice accuse l'ancien président américain George H.W. Bush de l'avoir touchée par-derrière à l'occasion d'une photo et de lui avoir raconté une blague osée.

Associated Press WASHINGTON

Selon le magazine People, Heather Lind a raconté, dans un message Instagram qui a depuis été effacé, que l'incident s'était produit au moment où elle faisait la promotion de sa série TURN: Washington's Spies.

Mme Lind est vue aux côtés de M. Bush dans une photo prise à Houston en 2014 en compagnie de l'ancien président, aujourd'hui âgé de 93 ans, qui est confiné à un fauteuil roulant.

Le porte-parole de M. Bush, Jim McGrath, a déclaré dans un communiqué transmis à l'Associated Press que «le président Bush ne voudrait jamais, sous quelque circonstance possible, rendre qui que ce soit mal à l'aise, et il s'excuse sincèrement si sa tentative d'humour a offensé Mme Lind».