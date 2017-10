La Chambre enquête sur l'administration Obama

Mary Clare Jalonick Associated Press Washington

Ces annonces de mardi semblent avoir pour but de détourner les projecteurs des nombreuses enquêtes en cours sur la possible collusion entre le Kremlin et l'équipe de campagne de Donald Trump.

Dans un communiqué, les dirigeants républicains ont indiqué qu'ils se pencheraient sur la gestion de l'enquête de la police fédérale (FBI) portant sur les courriels de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton - et sur la décision du FBI de ne pas porter d'accusations.

Les instigateurs de l'enquête ont précisé qu'elle porterait spécifiquement sur le FBI et ses décisions quant à l'enquête sur Mme Clinton.

L'ancien directeur du FBI, James Comey, et l'ancienne procureure générale, Loretta Lynch, ont longtemps témoigné devant le Congrès sur cette enquête et celle-ci fait l'objet d'une évaluation de l'inspecteur général du département de la Justice.

Le représentant républicain Devin Nunes a aussi annoncé une enquête distincte quant à l'entente sur l'uranium conclue entre l'administration Obama et la Russie en 2010, alors que Mme Clinton était secrétaire d'État.

Les comités de la Chambre des représentants qui enquêtent sur ces deux dossiers ont refusé d'enquêter sur la possible ingérence russe dans l'élection présidentielle, laissant cette tâche aux comités au Sénat et au comité de la Chambre sur le renseignement.