Trump, un «danger pour la démocratie», s'alarme un sénateur républicain

«Nous ne devons jamais trouver normal l'affaiblissement de nos idéaux démocratiques», a déclaré le sénateur. «Les attaques personnelles, les menaces contre les principes, les libertés et les institutions, le mépris flagrant de la vérité et de la décence, les provocations dangereuses pour des raisons le plus souvent mesquines et personnelles».

«Je ne serai ni complice ni silencieux», a conclu le sénateur. «J'ai décidé que je serai plus à même de représenter les habitants de l'Arizona et de servir mon pays et ma conscience en me libérant des considérations politiques (...) qui me forceraient à bien trop de compromissions sur les principes».

Jeff Flake avait déjà critiqué la dérive de son parti sous l'emprise de Donald Trump, notamment dans un livre paru cet été et intitulé, en anglais, La conscience d'un conservateur.

Il avait lui-même été critiqué par Donald Trump en août et septembre, le milliardaire ayant encouragé une candidature rivale aux primaires de l'an prochain.

Mais jamais Jeff Flake n'était allé aussi loin, dénonçant non seulement le risque pour son parti mais pour la démocratie américaine.

Il ajoute ainsi ses critiques à celles de John McCain, son collègue de l'Arizona, et du sénateur du Tennessee Bob Corker, qui lui aussi dénonce vertement la personnalité du président américain depuis qu'il a annoncé qu'il quitterait le Congrès l'an prochain.