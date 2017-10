Immigration: Trump durcit le ton, le compromis s'éloigne

Dans un document adressé au Congrès, l'exécutif américain pose ses conditions pour une réforme de l'immigration: financement du mur à la frontière avec le Mexique, accélération des procédures de renvoi des mineurs arrivant à la frontière.

L'administration veut aussi augmenter de manière significative les effectifs chargés de l'application des textes avec l'embauche de 10 000 personnes supplémentaires au sein de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement).

L'exécutif propose par ailleurs une réforme du système des permis de résident permanent (cartes vertes) qui serait désormais basé sur un système de points.

Il préconise aussi la suppression de la loterie par laquelle, depuis 1994, 50 000 de ces précieuses «green cards» sont attribuées chaque année de manière aléatoire parmi des millions de postulants.

«Une réforme de l'immigration doit créer plus d'emplois, des salaires plus élevés et plus de sécurité pour les Américains», écrit Donald Trump dans un courrier adressé au Congrès, pour souligner pourquoi les priorités qu'il présente sont «nécessaires».

Or le calendrier est serré: les élus doivent se pencher dans les mois à venir sur le sort des sans-papiers couverts par le programme «Daca», créé par Barack Obama, qui a permis de donner des papiers temporaires à des clandestins arrivés avant l'âge de 16 ans.

Donald Trump l'a supprimé, avec cependant six mois de sursis, renvoyant de fait la balle dans le camp du Congrès. Environ 690 000 jeunes «Dreamers» (rêveurs) disposent actuellement de ce permis.