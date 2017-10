L'ouragan Nate atteint les côtes américaines

On s'attend à ce que Nate passer à l'est de La Nouvelle-Orléans, épargnant la ville de ses vents les plus violents et de la marée de tempête. Sa rapidité diminue le risque de voir se prolonger des précipitations qui auraient pu affaiblir le système de drainage de la municipalité. Un couvre-feu a été établi dans la ville réputée pour ses soirées chaudes à compter de 19 h. Déjà les rues n'étaient pas aussi remplies qu'elles le sont habituellement le samedi soir.

Plusieurs villes de la région comme Gulfport et Biloxi étaient en état d'alerte. Certains hôtels du littoral et des casinos ont été évacués. La pluie s'est mise de la partie. Les météorologues s'attendaient à des précipitations pouvant atteindre de 7 à 15 cm. Certains endroits isolés pourraient même recevoir jusqu'à 25 cm de pluie.

Nate est devenu un ouragan de catégorie 1 lorsqu'il a touché terre, ses vents atteignant 137 km/heure. Les météorologues avaient évoqué la possibilité qu'il passe en force de catégorie 2 au cours des prochaines heures, mais cela semble de moins en moins probable.

Il avait auparavant déferlé sur la péninsule du Yucatan et fait au moins 21 morts en Amérique centrale, au Nicaragua et au Honduras notamment.

La Louisiane et le Mississippi ont déclaré l'état d'urgence, et ordonné des évacuations le long des côtes. Des abris temporaires ont été mis à la disposition des résidents évacués.

Le président Donald Trump a ordonné l'assistance du gouvernement fédéral aux États qui ont déclaré l'état d'urgence.

Le plan de prévention d'urgence vise à accélérer le processus de soutien sur place afin de protéger la population et les propriétés dans ces régions. Le décret cible précisément 17 paroisses, principalement sur les côtes de la Louisiane.

Plusieurs régions ont ordonné aux populations d'évacuer, alors que les États du Mississippi et de l'Alabama ont ouvert des refuges pour accueillir les citoyens.

Un total de 66 plateformes de production de gaz et de pétrole ont été évacuées dans le golfe du Mexique, ce qui représente environ neuf pour cent des installations pétrolières et gazières habitées dans la région.

Selon le département de l'Intérieur, des équipes de travail ont aussi été évacuées depuis cinq plateformes de forage dans le golfe et d'autres plateformes ont été déplacées hors de la trajectoire prévue de l'ouragan.

Environ un cinquième de la production de pétrole américaine provient du golfe du Mexique. La plupart des plateformes ont pu éviter l'ouragan Harvey en août dernier.

En raison des fortes pluies, des inondations sont prévues.