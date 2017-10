Armes à feu: la NRA en faveur de réglementations supplémentaires

La Maison-Blanche, des élus républicains et même la NRA se sont dit prêts à discuter de l'éventualité d'interdire les mécanismes transformant les fusils semi-automatiques en fusils automatiques, un dispositif qui a permis au tueur de Las Vegas de multiplier le nombre de ses victimes.

Après des décennies de résistance, le Grand Old Party pourrait ainsi faire un petit pas en direction des démocrates sur le sujet sensible de l'encadrement des armes individuelles, même si cela resterait largement symbolique et qu'une réforme en profondeur est encore loin.

«Clairement, c'est une chose sur laquelle nous devons nous pencher», a affirmé le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan. Dans la foulée, la Maison-Blanche s'est déclarée, par la voix de sa porte-parole, «ouverte» à un débat sur ce sujet.

Fait rare, la National Rifle Association (NRA), plus grande organisation du lobby des armes à feu, a aussi estimé que ces mécanismes devraient être soumis à «davantage de contrôle».

«Personne ne devrait posséder un dispositif qui transforme un fusil semi-automatique en l'équivalent d'une mitrailleuse», a déclaré le démocrate David Cicilline, en introduisant à la Chambre un projet de loi qui bannirait un tel système.

Une initiative similaire a été lancée au Sénat, la chambre haute du Congrès. «Monsieur et Madame Amérique, l'heure est venue de se dresser. Vous devez dire "trop c'est trop"», a lancé d'un ton solennel la sénatrice démocrate Dianne Feinstein, toute habillée de noir.

De telles déclarations côté démocrate sont attendues dans un débat qui patine depuis un quart de siècle.

Chaque fusillade endeuillant les États-Unis engendre de façon cyclique les mêmes stades: après la réaction horrifiée vient celle de l'unité dans la peine, puis l'indignation à laquelle succède la division politique, et enfin... l'inaction.