Le mystère pèse toujours sur le mobile du tueur de Las Vegas

Le mystère pèse toujours sur le mobile de Stephen Paddock, comptable retraité auteur de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, avant la visite à Las Vegas mercredi du président américain Donald Trump.

Interrogé dans la soirée mardi sur un hypothétique lien entre le tireur et l'organisation État islamique (EI), qui a revendiqué l'attaque ayant fait 58 morts et plus de 500 blessés, Donald Trump a simplement répondu: «Je n'en ai aucune idée».

Avant de marteler, devant les journalistes à bord d'Air Force One et sur Twitter, que Stephen Paddock était «dément», un «malade».

«Nous n'avons encore écarté aucune piste dans cette enquête», a déclaré dans la soirée le shérif adjoint de Las Vegas, Kevin McMahill. Le bilan de 59 morts donné précédemment par la police incluait le tueur, a-t-il précisé en conférence de presse.

Mais les autorités américaines n'ont pour l'heure fait état d'aucun lien entre ce retraité âgé de 64 ans, vivant dans une petite ville tranquille du Nevada, et les djihadistes de l'EI.

Rentré dans la soirée à Washington après une visite à Porto Rico, Donald Trump repartira mercredi matin pour Las Vegas. «Nous allons voir des gens convalescents, certains des survivants. C'est vraiment horrible rien que d'y penser, vraiment horrible», a-t-il ajouté, expliquant qu'il comptait également rencontrer les forces de l'ordre.