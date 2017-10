Plus de 50 morts dans la fusillade de Las Vegas

Plus de 50 personnes ont été tuées lorsqu'un tireur a ouvert le feu depuis le 32e étage d'un hôtel sur une foule qui assistait à un concert à Las Vegas, a annoncé la police, ce qui en fait la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis.

L'auteur des coups de feu, un résident de la ville, a été tué par la police. Il se nomme Stephen Paddock, selon le shérif Joe Lombardo.

«Nous avons plus de 200 blessés et plus de 50 personnes qui sont mortes à ce stade», a-t-il indiqué.

Les circonstances de cette fusillade restent floues et les mobiles du tireur sont inconnus. La police a précisé être à la recherche de la compagne du tireur, une femme nommée Marilou Danley.

«L'enquête se poursuit, mais nous pensons avec certitude que l'auteur est décédé, et qu'il ne représente plus une menace», a déclaré le shérif.

Selon les témoignages, des coups de feu ont été tirés contre de nombreuses personnes venues assister à ce concert du chanteur Jason Aldean.

Dans un message sur Instagram, le musicien a indiqué que son groupe et lui étaient sains et saufs. «La soirée a été au-delà de l'horreur», a-t-il confié en dédiant «ses pensées et ses prières» à tous ceux qui se trouvaient dimanche à son concert.

Scènes d'affolement

«Nous étions en train de passer une très bonne soirée, quand nous avons entendu ce qui ressemblait à des pétards. Il s'agissait en fait d'une arme automatique en pleine action, mais ça ressemblait à des bruits de pétards», a raconté au Las Vagas Sun Joe Pitz, un témoin.

Des images provenant des abords du Mandalay Bay montraient une foule participant à un concert interrompu par des bruits ressemblant à des rafales d'arme automatique.

Sur des photos prises au moment du concert, on peut voir plusieurs personnes blessées, les membres ensanglantés, allongées sur le sol devant la scène, parfois réconfortées par un proche.

La fusillade a provoqué un vaste mouvement de foule et des scènes d'affolement parmi le public du concert et dans la ville du Nevada, connue pour ses casinos et ses hôtels de luxe.

«Ça a commencé comme un bruit de verre brisé. On a regardé autour de nous pour savoir ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, on a entendu pop-pop-pop-pop. On a pensé que c'était des feux d'artifice ou des pétards. Et on a réalisé que ce n'était pas le cas, que c'était des coups de feu», a raconté une spectatrice, Monique Dekerf à la chaîne CNN.

«On a pensé pour un moment, OK on va bien, il n'y a plus de tirs et puis ça a recommencé», a-t-elle ajouté.

Sa soeur Rachel, qui assistait avec elle au concert, a estimé que «les tirs venaient de la droite (...). C'était juste là, pas loin de nous», a-t-elle raconté.

Plusieurs lieux de concerts ou de divertissements ont été la cible de fusillades dans les années récentes.

Aux États-Unis, une fusillade avait eu lieu dans une boîte de nuit à Orlando en juin 2016 (49 morts).

À Paris, en novembre 2015, un concert des Eagles Of Death Metal avait été visé par un attentat dans la salle du Bataclan (90 morts).

Plus récemment, le 22 mai 2017, 23 personnes avaient été tuées lors d'un spectacle de la chanteuse américaine Ariana Grande dans la ville britannique de Manchester.

Rien ne permet à ce stade de relier la tuerie de Las Vegas dimanche soir avec ces attentats, tous en relation avec le groupe djihadiste État islamique.