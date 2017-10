Plus de 50 morts à Las Vegas, pire fusillade depuis des décennies

Au moins 200 autres personnes ont été blessées, a déclaré à la presse le shérif de Las Vegas, Joe Lombardo. Le tireur a été abattu par la police.

Des milliers de spectateurs s'étaient retrouvés dimanche sur une vaste esplanade de la capitale américaine du jeu et du divertissement pour voir se produire Jason Aldean lors d'un festival réputé de musique country.

Le tireur avait pris place au 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, surplombant le public. C'est de la fenêtre d'une chambre de cet établissement qu'il a perpétré le carnage. Plusieurs armes y ont été retrouvées.

Le président américain Donald Trump a été informé de «l'horrible tragédie», a indiqué la Maison-Blanche et il a offert ses «sincères condoléances» aux victimes sur Twitter.

«Nous étions en train de passer une très bonne soirée, quand nous avons entendu ce qui ressemblait à des pétards. Il s'agissait en fait d'une arme automatique en pleine action, mais ça ressemblait à des bruits de pétards», a raconté aux médias locaux Joe Pitz, un témoin.

Les circonstances de cette fusillade restent floues et les mobiles du tireur sont inconnus à ce stade. Il se nomme Stephen Paddock et est âgé de 64 ans, a indiqué le shérif. La police de Mesquite a indiqué qu'il résidait dans cette petite ville d'environ 18 000 habitants, située à quelque 120 kilomètres de Las Vegas dans le Nevada.

Il a été abattu par la police qui l'avait localisé dans le vaste complexe hôtelier Mandalay Bay. «Les policiers s'y sont rendus et ont abattu le suspect à cet endroit. Il est mort», a déclaré à la presse le shérif.

La police pense par ailleurs avoir retrouvé la compagne du tireur, une femme nommée Marilou Danley, mais elle n'en est «pas sûre à 100%», a indiqué le shérif. Il s'agit à ce stade d'un témoin que la police souhaite interroger.

Dans un message sur Instagram, le chanteur Jason Aldean a indiqué que son groupe et lui étaient sains et saufs. «La soirée a été au-delà de l'horreur», a-t-il confié en dédiant «ses pensées et ses prières» à tous ceux qui se trouvaient dimanche à son concert.

Scènes d'affolement

L'hôtel et ses abords ont été bouclés par la police pour les besoins de l'enquête, a indiqué la direction de l'établissement. «Nos pensées et nos prières vont à ceux qui ont été victimes des événements tragiques de la nuit dernière», a écrit le Mandalay Bay sur son compte Twitter.

Des images provenant des abords du Mandalay Bay ont montré la foule assistant au concert interrompu par des bruits ressemblant à de très longues rafales d'arme automatique. La panique et l'affolement ont saisi les spectateurs. Certains ont cherché à s'enfuir, d'autres se sont couchés pour se protéger des tirs.

Sur des photos prises au moment du concert, on peut voir plusieurs personnes blessées, les membres ensanglantés, allongées sur le sol devant la scène, parfois réconfortées par un proche.

«Ça a commencé comme un bruit de verre brisé. On a regardé autour de nous pour savoir ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, on a entendu pop-pop-pop-pop. On a pensé que c'était des feux d'artifice ou des pétards. Et on a réalisé que ce n'était pas le cas, que c'était des coups de feu», a raconté une spectatrice, Monique Dekerf à la chaîne CNN.

«On a pensé pour un moment, OK on va bien, il n'y a plus de tirs et puis ça a recommencé», a-t-elle ajouté.

Sa soeur Rachel, qui assistait avec elle au concert, a estimé que «les tirs venaient de la droite (...). C'était juste là, pas loin de nous», a-t-elle raconté.

Robert Hayes, un pompier de Los Angeles, a décrit à la chaine Fox News ce qu'il qualifie de «scène de guerre». «Je pense qu'avec 30 000 personnes présentes au concert, honnêtement, c'était malheureusement très facile de tuer des gens. Il n'avait même pas besoin d'être bon» tireur, a-t-il indiqué.

Plusieurs lieux de concerts ou de divertissements ont été la cible de fusillades dans les années récentes.

Aux États-Unis, une fusillade avait eu lieu dans une boîte de nuit à Orlando en juin 2016 (49 morts).

À Paris, en novembre 2015, un concert des Eagles Of Death Metal avait été visé par un attentat dans la salle du Bataclan (90 morts).

Plus récemment, le 22 mai 2017, 23 personnes avaient été tuées lors d'un spectacle de la chanteuse américaine Ariana Grande dans la ville britannique de Manchester.

Plusieurs chefs d'État ont réagi à la tragédie. La première ministre britannique Theresa May a ainsi notamment indiqué que les «pensées» des Britanniques accompagnaient les victimes de Las Vegas.