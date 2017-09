Après Maria, de nouvelles mesures pour aider Porto Rico

Le département de la Défense a assuré pour sa part qu'il «poursuiv(ait) les opérations de secours en cours et se prépar(ait) à déployer rapidement une capacité de réponse supplémentaire», indiquant que la priorité était l'acheminement d'essence et de produits de première nécessité.

Mais le général à la retraite Russel Honoré, responsable des opérations militaires lors du passage en 2005 de l'ouragan Katrina sur la région de La Nouvelle-Orléans, a estimé que l'administration avait réagi trop tard.

«C'est assez compliqué de se rendre là-bas, cela prend du temps pour le transport», a-t-il concédé jeudi sur la radio NPR, avant d'ajouter: «nous avons commencé a réagir environ quatre jours trop tard».

«Porto Rico est une mission plus grande et difficile que Katrina», a-t-il souligné, faisant le parallèle avec l'ouragan qui avait fait au moins 1800 morts.

Donald Trump est notamment accusé de considérer les habitants de Porto Rico comme des citoyens de seconde zone, alors qu'ils ont la nationalité américaine bien qu'ils n'aient pas le droit de vote. Selon ses détracteurs, l'aide fédérale avait été plus rapide pour le Texas et la Floride, touchés respectivement par les ouragans Harvey et Irma fin août et début septembre.

Une semaine après le passage de Maria, l'aide arrive lentement sur l'île qui croule sous une dette abyssale et qui manque d'eau potable, d'électricité ou de carburant. Les opérations de déblaiement sont également lentes à se mettre en place.

De longues files se forment chaque jour devant les supermarchés où l'eau, le carburant et la glace sont rationnés, et le moral des habitants sur place est au plus bas. Certains spécialistes craignent qu'une spirale négative se mette en place.

«Avec toutes les rumeurs autour du réseau électrique qui pourrait être hors fonction pendant des mois, la partie de la population qui a les moyens de partir (les actifs, la classe moyenne, etc.), pourrait bien décider de quitter l'île. Mais il est vital que ces personnes restent pour ramener l'île à la normale», a ainsi expliqué Chuck Watson, fondateur de l'entreprise de conseil Enki Holdings, spécialisée dans les catastrophes naturelles.