Nouvelle manif à St-Louis après l'acquittement d'un policier

Des dizaines de personnes ont marché pacifiquement jusqu'à l'hôtel de ville de Saint-Louis, après des rassemblements qui ont dégénéré ces derniers jours. Quelque 250 étudiants ont également participé brièvement à la manifestation.

Au moins 80 personnes, selon la police, ont été arrêtées depuis vendredi, jour du verdict, et plusieurs membres des forces de l'ordre locales ont été blessés dans les affrontements avec les manifestants. La police a précisé n'avoir procédé a aucune arrestation lundi.

«Les journées ont été calmes, mais les nuits dévastatrices», a mis en garde lundi matin la maire, Lyda Krewson, lors d'une conférence de presse, semblant s'inquiéter de la situation à la tombée de la nuit.

«Encore une fois, un groupe de criminels a cherché à casser des vitrines et détruire des biens. Ce soir, ces criminels sont en prison», a déclaré un responsable de la police, Lawrence O'Toole. «Certains criminels s'en sont pris aux forces de l'ordre en leur lançant des pierres et des produits chimiques», a-t-il ajouté.

Mais les manifestants et des observateurs ont répondu sur les réseaux à ces accusations, en indiquant que les forces de l'ordre s'étaient montrées agressives et en assurant que les produits chimiques dont parlait la police n'étaient rien d'autre que du vinaigre de cidre de pomme utilisé pour se protéger du gaz lacrymogène.

«Selon les témoignages et les vidéos reçus, on continue de voir la police de Saint-Louis mener des opérations inacceptables, hors la loi et non constitutionnelles», a réagi l'association américaine de défense des libertés civiques (ACLU).