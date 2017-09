Tirs dans une école de l'État de Washington: un mort et 3 blessés

Une fusillade dans une école secondaire de l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis, a fait un mort et au moins trois blessés selon les médias locaux, même si les autorités n'ont pas encore confirmé de bilan.

D'après la chaîne locale KREM, appartenant au réseau CBS, un étudiant a été tué et trois autres élèves sont hospitalisés dans un état stable. KREM ajoute que le tireur suspecté a été arrêté, citant le chef des pompiers Brian Schaeffer.

Le quotidien Spokesman Review évoque quant à lui jusqu'à six blessés et deux admissions à l'hôpital sans donner de détail sur l'étendue des blessures.

La fusillade a démarré au lycée Freeman High School de Rockford, près de Spokane, vers 13h, selon ces médias.

«La fusillade du lycée Freeman ce matin nous brise le coeur», a commenté le gouverneur de l'État de Washington Jay Inslee dans un communiqué

La police de Spokane s'est contentée d'indiquer sur Twitter que les écoles du district de Freeman étaient en «confinement» à cause d'une «fusillade» et que «de multiples agents et personnels médicaux sont sur place».

La police a examiné le lycée «pièce par pièce, étage par étage», a ajouté le bureau du shérif de la petite ville de Spokane sur Twitter.