Irma: six morts dans une résidence pour aînés de la Floride

Les résidants de certaines îles de l'archipel des Keys les plus rapprochées du continent ont reçu la permission de rentrer chez eux, mais les travaux de réparation de la seule autoroute qui relie la région à la Floride ne sont pas encore terminés. Ils ont enfin pu constater les dégâts causés par Irma et ses vents de plus de 200 kilomètres/heure.

Des rues demeurent toutefois inondées et le nombre de maisons endommagées ou détruites ne cesse d'augmenter, même si les avions ont recommencé à voler et les manèges à tourner.

Le médecin légiste du comté de Broward, le docteur Craig Mallak, a confirmé avoir reçu les corps de deux victimes, des femmes âgées de 71 et 78 ans, à des fins d'autopsie. Il a toutefois prévenu que les femmes étaient déjà malades et qu'il sera difficile de déterminer le rôle joué par la chaleur dans leurs décès.

Des secouristes ont été appelés sur place mercredi, dans la ville de Hollywood, en raison de gens qui avaient apparemment besoin d'une aide d'urgence. Trois bénéficiaires ont été trouvés morts sur place et trois autres sont morts en route vers l'hôpital. On ne dispose pas de plus de détails pour le moment.

Un téléthon qui s'est déroulé mardi soir aux États-Unis a permis d'amasser plus de 44 millions $ US pour les victimes des ouragans qui ont déferlé ces dernières semaines.

Les organisateurs ont annoncé, mercredi matin, que ce bilan n'était que partiel puisque les dons continuaient de rentrer.

Stevie Wonder a chanté Lean on Me, tandis qu'Usher et Blake Shelton l'ont joint pour entonner Stand By Me.

Pendant ce temps, Justin Bieber, George Clooney, Barbra Streisand, Al Pacino, Lupita Nyong'o, Jay Leno et des dizaines d'autres étaient assis dans les tribunes téléphoniques pour accepter les dons.

Beyonce, Will Smith et Dwayne «The Rock» Johnson ont fait des apparitions sur un écran géant pour demander aux Américains d'être généreux envers ceux qui ont été affectés par le passage ravageur des ouragans Irma et Harvey.

Le téléthon «Hand in Hand», qui avait été originellement conçu pour aider les victimes de l'ouragan Harvey au Texas, a été élargi pour inclure les victimes de l'ouragan Irma en Floride et dans les Caraïbes.

«Lorsque des temps difficiles surviennent, c'est ce que nous sommes. Nous sommes compatissants. Nous sommes inarrêtables», a lancé l'acteur Jamie Foxx, auprès de l'acteur Leonardo DiCaprio.

Un autre concert bénéfice, cette fois au bénéfice des victimes de l'ouragan Harvey, se tiendra le 22 septembre à Austin au Texas et sera retransmis à la télévision.

Willie Nelson, Paul Simon, James Taylor et Bonnie Raitt font partie des têtes d'affiche de l'événement «Harvey Can't Mess With Texas». Les acteurs Renee Zellweger et Matthew McConaughey monteront sur scène pour solliciter les dons du public.