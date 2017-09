L'ouragan Irma fait 12 morts en Floride, Trump en visite jeudi

Le bilan s'est alourdi mardi en Floride après le passage dévastateur de l'ouragan Irma, qui a fait 12 morts dans cet État américain et ravagé plusieurs îles des Caraïbes.

Leila MACOR , Karim Lebhour Agence France-Presse Islamorada et Washington

Dans les Caraïbes, le président français Emmanuel Macron a visité l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin, l'une des plus durement frappées par Irma, où s'est également rendu le roi des Pays-Bas Willem-Alexander.

Plus tôt, le président américain Donald Trump avait annoncé qu'il se rendrait jeudi en Floride pour constater l'ampleur des dommages, accompagné de son épouse Melania.

Alors la plupart des habitants rentraient constater les dégâts mardi, le porte-parole des services d'urgence de la Floride (Florida Division of Emergency Management), Alberto Moscoso, a annoncé dans la soirée un nouveau bilan de 12 morts, sans préciser les causes de leurs décès.

Bâtiments effondrés, mobile homes écrasés et des tonnes de débris à perte de vue: Irma a laissé derrière lui des dégâts considérables dans l'archipel des Keys, avec 85% des habitations totalement ou partiellement détruites. C'est là qu'il avait frappé une première fois le territoire de la Floride dimanche matin, avec des vents soufflant à plus de 215 km/h.

«Nous ne sommes pas riches»

Patty Purdo, une serveuse de 55 ans, laissait couler ses larmes en montrant son mobile home éventré. Sur la centaine d'habitations préfabriquées de ce quartier, la plupart ont subi le même sort.

«C'est nous qui vous servons le café (...) Nous ne sommes pas riches», lance-t-elle, inquiète que le propriétaire ne cherche à profiter de l'occasion pour récupérer le terrain et «construire de beaux appartements et des maisons de riches».

«En gros, toutes les maisons dans les Keys ont été impactées d'une façon ou d'une autre», a indiqué mardi le chef de l'Agence américaine des situations d'urgence (FEMA), Brock Long.

Quelque «25% des maisons dans les Keys ont été détruites et 60% ont été endommagées», a-t-il précisé.

Orlando Morejon, un chirurgien de 51 ans, lui se félicite que le voilier de 12 mètres retrouvé dans son jardin, visiblement emporté par la marée de tempête, n'a pas touché la maison. «Il va y avoir beaucoup de réparations coûteuses, mais la maison est toujours là et, encore plus important, nous sommes encore là».

Dans le reste de la Floride, moins sévèrement touché, la vie reprenait lentement un cours normal. Plus de 15 millions de personnes restaient toujours privées d'électricité, auxquelles s'ajoutent un million de personnes dans l'État voisin de Géorgie.

Toitures arrachées, arbres déracinés, routes coupées, sont encore le lot commun de nombreuses localités de Floride.

L'aéroport de Miami a repris mardi une activité limitée, opérant à 30% de ses capacités. La ville n'a pas échappé aux pillages et 25 personnes ont été arrêtées, selon les services de police.

À Orlando, le parc d'attraction Disney World a rouvert ses portes, accueillant notamment des habitants et des touristes fuyant maisons et hôtels encore privés d'électricité et d'air conditionné.