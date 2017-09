Irma s'affaiblit en Floride mais reste menaçant

L'ouragan Irma remontait lundi la côte ouest de la Floride après avoir durement touché l'archipel des Keys et provoqué des inondations à Miami, et restait menaçant avec ses vents violents et des risques de montée des eaux même s'il s'affaiblissait.

Avant la Floride, Irma a touché Cuba dans la nuit de vendredi à samedi et de violentes rafales ont balayé le nord de l'île, provoquant d'importantes inondations et l'interruption de l'alimentation électrique à La Havane.

Les secours étaient compliqués par la force du vent, la pluie et la tombée de la nuit. Des couvre-feux ont été décrétés dans plusieurs municipalités, notamment pour éviter les pillages, comme dans les Keys où des paillotes se sont effondrées, des palmiers ont été déracinés et des voiliers arrachés de leurs amarres.

Miami a été assaillie par des vents et une pluie très intenses. Plusieurs rues ont été inondées et au moins deux grues ont été partiellement emportées par la tempête.

En Floride, plus de quatre millions de clients étaient privés d'électricité, selon les services d'urgence. La compagnie Florida Power and Light a annoncé avoir «arrêté en toute sécurité» l'un des deux réacteurs nucléaires de sa centrale de Turkey Point, à la pointe sud-est de la péninsule.

Après avoir dévasté plusieurs îles des Caraïbes et fait 27 morts dans cette région, le bilan d'Irma s'est encore alourdi en Floride avec trois victimes, tuées dans des accidents de la route samedi et dimanche matin.

Renversant les palmiers et même des grues, arrachant des poteaux électriques et déversant des pluies diluviennes, l'ouragan était arrivé dimanche aux États-Unis en catégorie 4, avec des rafales à 215 km/h sur l'archipel des Keys dans le sud de la Floride.

Irma se dirigeait vers le nord/nord-ouest à la vitesse de 24 km/h et devrait s'affaiblir en tempête tropicale au fur et à mesure de son avancée dans le nord de la Floride et le sud de la Géorgie dans la journée de lundi.

Son centre se situait à environ 40 km au nord-est de la grande ville de Tampa en Floride (sud-est des États-Unis). Avec d'immenses plages de sable blanc, de grands hôtels et plusieurs millions d'habitants dans l'agglomération, la baie de Tampa est considérée comme la zone la plus vulnérable du pays face à un ouragan comme Irma.

À 2h00, l'ouragan, qui a tué dans sa course depuis mercredi au moins 30 personnes, dont 27 dans les Caraïbes et 3 en Floride, est revenu en catégorie 1 sur une échelle de 5 avec des vents à 135 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC) américain.

L'ouragan Irma continuait lundi à frapper la Floride, où les vents violents et les pluies intenses ont fait trois morts, après qu'au moins 27 personnes eurent été tuées au cours de son passage dans les Caraïbes.

Cette gigantesque dépression de la taille du Texas a été rétrogradée en ouragan de catégorie 1 après avoir touché terre sur la côte ouest de la Floride, avec des vents de 135 km/h.

Irma avait auparavant oscillé entre la catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle d'intensité des cyclones tropicaux, et la catégorie 2, avec des vents soutenus de 240 à 295 km/h, selon les données du Centre américain des ouragans (NHC).

Né fin août au large des côtes africaines, cet ouragan a battu le record du super-typhon Haiyan de 2013 aux Philippines, en générant des vents de 295 km/h pendant plus de 33 heures, contre 24 heures pour Haiyan.

Selon les déclarations des gouvernements concernés, le bilan provisoire est de 30 morts (dix dans les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, six dans les territoires d'outre-mer britanniques, quatre dans les îles Vierges américaines, quatre dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, trois en Floride, deux à Porto Rico et un à Barbuda).

États-Unis

Irma a fait dimanche ses premières victimes dans le sud et l'ouest de la Floride avec trois personnes tuées dans des accidents de voiture manifestement provoqués par les vents violents et les pluies intenses.

L'ouragan, qui s'était renforcé dans la nuit, passant en catégorie 4, a frappé de plein fouet dimanche l'île de Key West, dans l'extrême sud de la Floride avec des vents de 215 km/h.

Dans l'après-midi, il avait touché terre sur la côte ouest de cet État. Son centre se trouvait lundi matin à environ 40 km au nord-est de la grande ville de Tampa. Irma se dirigeait vers le nord/nord-ouest à la vitesse de 24 km/h et devrait s'affaiblir en tempête tropicale au fur et à mesure de son avancée dans le nord de la Floride et le sud de la Géorgie dans la journée de lundi.

Au total, 6,3 millions d'habitants ont reçu l'ordre de quitter la Floride, l'une des plus grandes évacuations dans l'histoire des États-Unis. L'état d'urgence en vigueur en Floride, Géorgie et Caroline du Sud a été étendu à la Virginie plus au nord.

Bahamas et Cuba

L'ouragan Irma est passé vendredi par le sud-est des Bahamas sans provoquer de pertes humaines ni de dégâts majeurs dans cet archipel.

Il a abordé Cuba vendredi à 23h00 avec des rafales de 260 km/h, selon le NHC. Il a «gravement affecté» les provinces de Camagüey et de Ciego de Avila, selon les autorités.

Les premiers bilans font état de dégâts matériels très importants. Aucun décès n'a été recensé officiellement.

Des pluies diluviennes se sont abattues sur Cuba plusieurs heures avant l'arrivée d'Irma. Un million de personnes avaient été évacuées par précaution et l'électricité avait été préventivement coupée, selon les autorités.

Haïti

Le passage d'Irma a provoqué des inondations et fait plusieurs blessés dans le nord-est d'Haïti jeudi et vendredi, d'après les services de protection civile. L'ouragan est passé un peu plus au nord d'Haïti que prévu, ce qui a atténué son impact sur ce pays, classé parmi les plus pauvres du monde.

République dominicaine

L'ouragan a longé la République dominicaine, qui a été balayée jeudi soir par des vents de 285 km/h et de fortes pluies, obligeant à évacuer quelque 20 000 personnes. Au moins 2135 logements ont été affectés.

Porto Rico

Irma a longé tôt jeudi le nord du territoire américain de Porto Rico, avec des vents de 295 km/h, faisant au moins deux morts et provoquant coupures de courant et fortes précipitations. Plus de la moitié de ses trois millions d'habitants ont été privés d'électricité. Des rivières sont sorties de leur lit dans le centre et le nord.

Iles Vierges américaines et britanniques

Dans les Iles Vierges américaines, les autorités ont fait état d'au moins quatre morts et d'importantes destructions.

Dans les Iles Vierges britanniques, l'ouragan a fait au moins cinq morts.

Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Anguilla

L'ouragan a traversé mercredi l'île française de Saint-Barthélemy, puis celle franco-néerlandaise de Saint-Martin, avec des rafales de 360 km/h. Irma a fait 10 morts dans la partie française de Saint-Martin et quatre dans sa partie néerlandaise. Les dégâts sont énormes. Paris et La Haye dénoncent des pillages.

Le coût des dommages provoqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy est évalué à 1,2 milliard d'euros.

Dans l'archipel britannique d'Anguilla, situé juste au nord de Saint-Martin, la police a fait état d'un mort.

Barbuda

Irma a frappé Barbuda mercredi à l'aube avec des vents atteignant 295 km/h, y faisant un mort. Cette petite île est «totalement dévastée», a affirmé le premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne.

Deux autres ouragans

Un autre ouragan, José, est passé samedi plus loin que prévu des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les a épargnées. Il continuait lundi de s'éloigner vers le nord-est, au-dessus de l'Atlantique, en s'affaiblissant et sans menacer de terre habitée.

Un troisième ouragan, Katia, a fait deux morts au Mexique samedi avant d'être rétrogradé au rang de dépression tropicale.