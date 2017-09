Trois morts en Floride dans des accidents de la route en périphérie d'Irma

L'ouragan Irma a entrepris à l'aube son oeuvre destructrice en Floride. Après avoir lentement dévasté plusieurs petites îles des Antilles et Cuba, le cyclone a atteint l'archipel des Keys, tout au sud de la Floride, en catégorie 4 peu après 7h. Il s'abat maintenant sur la côte sud-ouest, causant d'importantes inondations dans le centre-ville de Miami. Trois personnes ont trouvé la mort dans des accidents en périphérie de la tempête. Plus de 6 millions de Floridiens ont fui le sud de leur État vers le nord, et un demi-million de foyers sont privés d'électricité. La tempête file vers les villes de l'ouest de l'État, comme Tampa. Le pire est à venir.