Irma: plus de 1,35 million de personnes privées d'électricité

L'ouragan Irma a entrepris son oeuvre destructrice en Floride. Après avoir lentement dévasté plusieurs petites Îles des Antilles et Cuba, y faisant au moins 25 morts, le cyclone a repris de la vigueur et a atteint l'archipel de Keys, tout au sud de la Floride, en catégorie 4 peu après 7h. Plus de 6 millions de Floridiens ont fuit le sud de leur État vers le nord, et un demi-million de foyers sont privés d'électricité. La journée est jeune, et le pire est à venir.