Plan d'urgence dans les zoos et parcs de Miami

Sara Champagne

La Presse La Presse Suivre @SaraJournaliste

Le zoo de Miami et le parc Gatorland, à Orlando, ont annoncé leur fermeture aujourd'hui et demain afin de se préparer à l'ouragan Irma. Les responsables ont un plan d'urgence pour assurer de la nourriture et de l'eau en quantité suffisante aux animaux.