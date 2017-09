Jeunes sans-papiers: Obama dénonce une décision «cruelle» de Trump

L'ancien président américain Barack Obama a dénoncé mardi une décision «cruelle» prise «en dépit du bon sens» après la remise en cause par l'administration Trump du programme permettant à des centaines de milliers de jeunes sans-papiers de rester aux États-Unis.

«Il s'agit de jeunes gens qui ont grandi en Amérique, d'enfants qui étudient dans nos écoles, de jeunes adultes qui débutent leur vie professionnelle, de patriotes qui s'engagent à respecter notre drapeau», a-t-il souligné dans un billet publié sur Facebook, jugeant qu'il s'agissait d'une «mauvaise» décision.

Des manifestants contestent la fin du programme

Des manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes des États-Unis, mardi après-midi, quelques heures après que l'administration Trump eut annoncé la fin d'un programme gouvernemental qui protégeait de la déportation des centaines de milliers de jeunes migrants arrivés illégalement au pays lorsqu'ils étaient enfants.

À New York, la police a menotté plus d'une douzaine de manifestants qui ont bloqué temporairement la Cinquième Avenue, à Manahattan, devant la tour Trump. La manifestation avait commencé par une marche et avait attiré environ 400 personnes.

D'autres manifestations ont eu lieu à Phoenix, en Arizona, à Miami, en Floride, et à Los Angeles, en Californie.

À Chicago, le maire Rahm Emanuel a dit à des élèves d'une école secondaire accueillant plusieurs jeunes sans-papiers qu'ils étaient les bienvenus. Il a promis que les écoles de sa ville seraient «libres de Trump».

C'est le procureur général Jeff Sessions qui a annoncé en matinée que l'administration Trump n'accepterait plus les demandes en vertu du programme appelé «Deferred Action for Childhood Arrivals» (DACA), qui donnait un sursis aux quelque 800 000 jeunes sans papiers à l'aide d'un permis de travail renouvelable tous les deux ans. L'ancien président Barack Obama avait adopté ce programme par décret.

- Avec Associated Press