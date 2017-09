Trump annoncerait la fin de la protection des Dreamers

Le président Donald Trump serait sur le point d'annoncer qu'il mettra fin à la protection des Dreamers, ces jeunes immigrés arrivés illégalement aux États-Unis alors qu'ils n'étaient que des enfants, selon CNN et l'Associated Press.

La décision, qui devrait être annoncée officiellement mardi, n'entrerait toutefois pas en vigueur avant six mois, pour que le Congrès ait le temps de décider s'il souhaite ajuster la législation concernant le statut des Dreamers.

Le programme Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) a permis au fil des ans à des centaines de milliers d'enfants et d'adolescents d'être à l'abri de l'expulsion et de posséder un permis de travail.