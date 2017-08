L'Irak reprend Tal Afar, un des derniers bastions de l'EI

Malgré ces revers, le groupe ultraradical parvient encore à frapper. Il a revendiqué récemment des attentats meurtriers en Espagne et en Russie et continue de mener des attentats suicide en Irak.

En Syrie voisine, l'EI est également sous le feu des combattants arabes et kurdes soutenus par les États-Unis dans son bastion urbain de Raqqa et recule face aux troupes du régime dans des zones désertiques s'étendant du centre du pays à la frontière avec l'Irak.

Les djihadistes sont aussi encore présents dans trois localités de l'ouest désertique frontalier de la Syrie: al-Qaïm, Rawa et Anna. La reprise de ces zones, découvertes, proches des provinces de Deir Ezzor et de Raqqa, déchirées depuis six ans par la guerre en Syrie, s'annonce périlleuse pour les forces irakiennes.

«Les forces irakiennes ont éliminé entre 600 et 700 combattants de l'EI», a-t-il indiqué lors d'un entretien avec l'AFP et «une centaine se seraient rendus».

C'est là que s'étaient retranchés les derniers djihadistes qui, au lancement de la bataille le 20 août à Tal Afar, étaient «entre 1000 et 1400», selon le brigadier général Andrew A. Croft, commandant en second des forces aériennes de la coalition.

Tal Afar, assure-t-il, n'était plus défendue que par «un ersatz de force résiduelle» de djihadistes «profondément déstabilisés et moralement éreintés».

Tal Afar et ses environs sont stratégiquement situés entre Mossoul, la deuxième ville d'Irak dont l'EI a été chassé début juillet, et la frontière avec la Syrie, pays voisin où les djihadistes subissent également des revers.

Après ce revers, l'EI qui s'était emparé de vastes territoires en Irak en 2014, ne tient plus qu'une ville au nord de Bagdad et trois localités du désert frontalier de la Syrie.

En annonçant jeudi la reprise de leur bastion de Tal Afar à mi-chemin entre Mossoul et la Syrie, les forces irakiennes ont privé les djihadistes d'une ville d'une grande importance stratégique pour le «califat» autoproclamé par le groupe État islamique (EI) à cheval entre l'Irak et la Syrie.

Géographie et histoire

La ville est située à environ 450 km au nord-ouest de Bagdad, et à 70 km à l'ouest de la deuxième ville d'Irak, Mossoul, ancien plus important bastion de l'EI en Irak, mais récemment repris par les forces irakiennes.

L'histoire de Tal Afar remonte à plusieurs milliers d'années et la ville a fait partie un temps de l'empire assyrien. Elle est dominée par une citadelle de l'ère ottomane, qui a été endommagée en 2014 avec l'entrée des djihadistes.

Population

Avant que le groupe djihadiste sunnite ne s'en empare à l'été 2014, Tal Afar comptait 200 000 habitants, en majorité issus de la minorité turkmène.

La ville était une enclave principalement chiite dans la province majoritairement sunnite de Ninive.

L'occupation djihadiste a aggravé les divisions confessionnelles entre chiites et sunnites parmi les Turkmènes d'Irak.

Les chiites de Tal Afar ont été directement pris pour cible par l'EI tandis que des membres de la minorité sunnite de la ville ont rejoint les rangs djihadistes formant un contingent à la réputation particulièrement violente au sein de l'organisation.

Stratégique

Tal Afar est située à mi-chemin entre Mossoul et la frontière syrienne, sur le territoire du «califat» autoproclamé à l'été 2014 par l'EI à cheval entre l'Irak et la Syrie.

Les forces gouvernementales ont chassé les djihadistes début juillet de Mossoul après une offensive de neuf mois. Comme Mossoul, Tal Afar avait été prise par l'EI en juin 2014 lors de sa progression fulgurante qui lui avait permis de conquérir jusqu'à près d'un tiers du territoire irakien.

Tal Afar n'est ni aussi grande ni aussi symbolique que Mossoul, mais sa reprise est une étape majeure dans l'offensive antidjihadistes, tant en Irak qu'en Syrie voisine.

La reconquête de la ville, assurent autorités irakiennes et coalition internationale, rend encore plus difficile tout passage d'armes et de djihadistes entre l'Irak et la Syrie, où l'EI est également la cible de multiples assauts.

La situation à Tal Afar intéresse également la Turquie, en raison de la présence de Turkmènes, pour beaucoup turcophones, et de la proximité de Tal Afar de son territoire (à une centaine de kilomètres).