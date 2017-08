Les républicains voulaient couper 1 milliard $ dans l'aide aux sinistrés

Alan Fram , Andrew Taylor Associated Press Washington

La réduction prévue du budget d'aide aux sinistrés de l'Agence fédérale américaine de gestion des situations d'urgence fait partie d'un énorme projet de loi de dépenses que la Chambre des représentants doit étudier la semaine prochaine au retour de vacances des législateurs.

Les coupes de 876 millions $ US, incluses dans la section de 1305 pages qui concernent la sécurité intérieure, financeraient environ la moitié de la mise de fonds de Donald Trump pour la construction d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Il semble évident que les dirigeants du Parti républicain vont faire en sorte de renverser le projet de loi alors que les inondations s'étendent partout à Houston, la quatrième plus grande ville du pays, et que des milliers de Texans sont hébergés dans des refuges. Il ne reste que 2,3 milliards $ US dans les coffres du fonds d'urgence fédéral.

Les coupes dans le fonds d'aide aux sinistrés ont été proposées bien avant que ne frappe l'ouragan Harvey et la très mauvaise image politique qu'elles renvoient va certainement forcer les législateurs à faire volte-face, bien que cela va créer un trou financier dans le budget de la sécurité intérieure.

«Les circonstances ont changé significativement depuis que le projet de loi a été rédigé, plus tôt cet été. Étant donné la situation actuelle, le comité va réexaminer la question», a commenté, mercredi, la porte-parole du comité d'affectation des crédits Jennifer Hing.