Harvey à l'assaut de la Louisiane, le Texas compte ses victimes

La tempête dévastatrice Harvey s'est déplacée mercredi en Louisiane, laissant dans son sillage au Texas des scènes de désolation et des morts, à l'image des six membres d'une même famille qui ont péri dans leur minifourgonnette.

Le sort fatal de ce couple et de quatre de ses arrières-petits-enfants, âgés de six à 16 ans et qui étaient portés disparus depuis dimanche, a été confirmé par le shérif du comté de Harris.

À l'image de ces décès connus après plusieurs jours, les autorités redoutent de découvrir de nouvelles victimes. Les autorités ont jusqu'ici comptabilisé quelque 35 décès liés à la tempête.

Mais le niveau des inondations a commencé à baisser dans certaines parties de Houston, la métropole texane largement sinistrée par la catastrophe climatique.

Sur des milliers de kilomètres carrés de ces vastes étendues du sud de l'Amérique, les secouristes restaient engagés dans une course contre la montre pour retrouver des rescapés.

L'eau continuait de recouvrir des centaines de kilomètres carrés, mais des tout premiers signes augurant d'un lointain retour à la normale étaient visibles: réouverture de magasins et d'axes routiers, habitants rentrant chez eux pour nettoyer, etc... Les deux aéroports de la ville ont aussi commencé à reprendre petit à petit leurs activités.

Toutefois, dans d'autres régions côtières à la limite de la Louisiane et du Texas, les bourrasques de pluie ont continué à semer le chaos. Notamment dans les zones de Beaumont et de Port Arthur, qui ont reçu 50 cm de précipitations durant la nuit.

«Il y a beaucoup de bébés et de personnes âgées coincés actuellement dans leurs maisons (à Port Arthur). Ils ont de l'eau jusqu'à la poitrine», a expliqué Justin Coleman, un bénévole qui a roulé de Fort Worth dans un convoi de trois jeeps tractant des bateaux destinés au secours.

«Nous sommes en liaison radio (avec les sauveteurs) et toutes les 30 secondes il y a une nouvelle personne secourue», a-t-il ajouté.