Harvey: les pluies les plus importantes de l'histoire du continent

Associated Press

Alors que le bilan des décès s'est alourdi, mardi, à Houston, la municipalité du Texas a décidé d'ouvrir deux et possiblement trois nouveaux refuges pour les sinistrés. C'est maintenant officiel: la tempête Harvey et l'ouragan qui l'a précédée ont provoqué les précipitations les plus importantes de l'histoire sur le continent américain.