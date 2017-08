Ouragan Harvey: «Un désastre très important» est craint au Texas

Harvey se trouvait à 6h00 à quelque 235 kilomètres au sud-est de la ville de Corpus Christi, au Texas, et avançait à 17 km/h.

De très fortes pluies s'abattaient déjà sur le littoral de cet État du Sud vendredi matin, alors que depuis la veille les habitants vidaient les supermarchés et faisaient la queue dans les stations-service, pour constituer des réserves d'eau, de nourriture et de carburant.

Les vents se sont renforcés, allant jusqu'à atteindre les 175 km/h dans la nuit de jeudi à vendredi, forçant le centre américain des ouragans (NHC) à relever d'un cran le classement de Harvey, désormais considéré comme un ouragan de catégorie 2, sur une échelle de cinq.

La perturbation devrait devenir un «ouragan majeur» - au moins catégorie 3 avec des vents avoisinant les 200 km/h - et «potentiellement mortel» quand elle frappera les côtes texanes, samedi vers 1h00 locale.

Cela pourrait faire de Harvey l'ouragan le plus puissant à toucher le continent américain depuis Katrina, qui avait ravagé la Nouvelle-Orléans et causé la mort de plus de 1800 personnes en 2005.

Vendredi à 11h00, Harvey - qui est visible depuis la Station spatiale internationale - se trouvait encore à moins de 200 kilomètres de villes côtières comme Corpus Christi ou Port O'Connor, qui seront les premières sur son passage, et avançait à 17 km/h.

«Le Texas est sur le point de vivre un désastre très important», a mis en garde vendredi matin sur CNN le responsable de l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema), Brock Long.

Michael Brennan, le responsable en chef des ouragans au NHC, a pour sa part expliqué sur CNN redouter «la montée des eaux» sur la côte, avec des vagues qui pourraient atteindre de 1,8 à 3,7 mètres. «Des précipitations très importantes» avec des pointes isolées de 89 centimètres, sont également attendues, a-t-il précisé.

Une alerte ouragan a été émise sur près de 500 kilomètres de littoral texan. La ville de San Antonio, qui se situe à environ 200 kilomètres des côtes à l'intérieur du territoire, s'est également préparée pour Harvey.

Harvey aura également un impact certain sur le prix du pétrole, le Texas étant un des principaux États pétroliers du pays. Selon Robert Yawger, conseiller pour la banque Mizuho, 35 raffineries pourraient être affectées par son passage, en particulier par les fortes pluies provoquées par l'ouragan et les coupures de courant qui pourraient en résulter.

10% de la capacité de production de pétrole brut dans le golfe du Mexique a été suspendue, et les prix de l'essence se sont déjà envolés.

Le souvenir de Katrina

Le risque d'inondations soudaines est important dans certaines régions, où jusqu'à 76 centimètres de pluies sont attendus. La montée des eaux de la mer devrait atteindre entre 1,80 mètre et 3,7 mètres selon les endroits.

Dans un tweet le président Donald Trump a donné des liens vers les sites gouvernementaux spécialisés qui font des recommandations pratiques sur les préparatifs ou les précautions à prendre en cas d'évacuation d'urgence.

Les personnels et avions d'entraînement de deux bases de la marine américaine, à Corpus Christi et Kingsville dans le Texas, ont été évacués. Ces deux bases devraient se retrouver sur le passage de Harvey.

«Alors que l'ouragan Harvey s'intensifie - n'oubliez pas de vous préparer», a tweeté M. Trump.

Le gouverneur du Texas Greg Abbott a préventivement émis des déclarations de catastrophe pour trente comtés, expliquant que cette initiative en amont allait permettre à cet État du sud des États-Unis «de déployer rapidement des ressources» pour les services d'urgence.

Des responsables de Houston, la plus grande ville à se situer sur le passage de Harvey, avec plus de 2,3 millions d'habitants, à une trentaine de kilomètres de la côte, ne prévoient pas d'ordonner des évacuations mais s'attendent à des pluies importantes pendant cinq jours: «Cela va probablement provoquer de dangereuses inondations éclair et noyer des terres à travers toute la région de Houston», ont prévenu les autorités locales dans un communiqué jeudi soir.

Dans la Louisiane voisine, les préparatifs allaient également bon train face au volume d'eau qui devrait tomber du ciel sur la Nouvelle-Orléans, ville très exposée aux inondations.

Le gouverneur de l'État, John Edwards, a annoncé que des centaines de bateaux et un demi-million de sacs de sable avaient été placés au large des côtes de la Louisiane.

Le maire de la Nouvelle-Orléans, Mitch Landrieu, s'attend pour sa part à «quelques inondations localisées», a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse. La ville avait été dévastée par l'ouragan Katrina en 2005, et plus de 1800 personnes avaient perdu la vie.

Couloir des raffineries

Les inquiétudes autour de l'ouragan n'ont pas seulement touché le Sud, puisqu'à New York le pétrole coté a terminé en baisse. Les investisseurs s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Harvey sur les raffineries de la région texane.

La trajectoire d'Harvey «pourrait affecter directement le coeur du "couloir américain des raffineries", qui représente environ un tiers des capacités du pays et traite environ 7 millions de barils par jour», a relevé Phil Flyn de Price Futures Group.

«Les raffineries pourraient d'une part être endommagées à cause des vents, mais elles pourraient surtout pâtir d'inondations, voire de coupures de courant», a indiqué James Williams de WTRG Economics.

«Une fois arrêtée, une raffinerie peut mettre jusqu'à sept jours pour revenir à une activité normale», a-t-il indiqué. Pendant ce temps, elle ne traite pas de brut.

L'ouragan «va aussi retarder l'arrivée des navires-citernes qui naviguaient dans le Golfe du Mexique», a souligné James Williams.

Une plateforme de forage pétrolier a déjà été évacuée jeudi dans le Golfe du Mexique, ainsi que 39 plateformes de production pétrolières et gazières, soit au total 9,5% de la production de pétrole et 14,7% de la production de gaz touchés.

Même évacuées de leur personnel, de nombreuses plateformes peuvent cependant continuer à extraire du pétrole ou du gaz en étant contrôlées à distance.