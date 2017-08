Harvey fonce sur le Texas et force des évacuations

Les évacuations ont commencé jeudi dans plusieurs villes du Texas menacées d'inondations dévastatrices par l'ouragan Harvey, qui continuait de se renforcer et pourrait devenir un «ouragan majeur» en touchant terre tôt samedi.

Leila MACOR , Léo MOUREN Agence France-Presse Washington et Miami

«Pour tous ceux qui n'ont pas encore évacué, s'il vous plaît dépêchez-vous de le faire», avertit la mairie de Portland, une ville côtière de 17 000 habitants. La mairie souligne que tout départ sera rendu très difficile et plus dangereux par des vents violents dès vendredi matin.

Mêmes évacuations et préparatifs frénétiques à Port Aransas, alors que le maire de Corpus Christi, qui compte environ 300 000 habitants, a encouragé ses résidents à quitter la ville, mais n'a pas encore rendu les évacuations obligatoires.

À 19h00 locales, l'ouragan était toujours classé en catégorie 1 sur une échelle qui en compte 5 et affichait des vents de 140 km/h. Il se trouvait à plus de 400 kilomètres des côtes et se déplaçait à environ 17 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami.