Meurtre sur Facebook: le suspect récherché à l'échelle nationale

Associated Press CLEVELAND

«Nos recherches atteignent maintenant l'ensemble du pays» a indiqué le chef de la police de Cleveland, Calvin Williams, quelques heures après avoir étendu cette chasse à l'homme dans les États de l'Indiana, du Michigan, de la Pennsylvanie et de New York.

Le FBI a offert une récompense de 50 000 dollars à toute personne qui permettra l'arrestation de cet homme, qui est «armé et dangereux» et figure désormais sur la liste des individus les plus activement recherchés par la police fédérale.