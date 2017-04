Trump prend ses distances avec Steve Bannon

Donald Trump semble continuer à prendre ses distances avec son conseiller stratégique controversé Stephen Bannon, contempteur virulent de «l'establishment» et des élites qui apparaît de plus en plus mis à l'écart.

Stephen Bannon «est un gars bien, mais je leur ai dit [à mon entourage] de le recadrer ou c'est moi qui le ferai», a affirmé le président américain dans une entrevue au New York Post publiée mercredi.

Nommé directeur général de la campagne de Donald Trump en août 2016, Steve Bannon, 63 ans, a nettement orienté le message du candidat républicain. Et après la victoire de Donald Trump en novembre, sa nomination comme haut conseiller à la Maison-Blanche avait été décriée par les associations antiracistes et des démocrates.

«J'aime bien Steve, mais vous devez vous rappeler qu'il n'est arrivé que très tard dans mon équipe de campagne», a tempéré M. Trump. «J'avais déjà battu tous les sénateurs et les gouverneurs, et je ne connaissais pas Steve. Je suis mon propre stratège et ce n'est pas comme si j'allais changer de stratégie parce que j'étais opposé à 'Hillary la crapule'», a-t-il ajouté à propos de son duel face à la démocrate Hillary Clinton.

Le premier revers pour M. Bannon était intervenu la semaine passée quand il avait perdu sa place au sein du prestigieux Conseil de sécurité nationale.

La rumeur veut que le discret gendre de Donald Trump, Jared Kushner, devenu le véritable bras droit du président américain ces dernières semaines, ne s'entendait pas avec Stephen Bannon et aurait poussé pour sa mise à l'écart.

Stephen Bannon, homme de l'ombre cultivé, ancien banquier d'affaires et producteur de cinéma, s'est rarement fait entendre depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Mais quand il parle, il ne retient pas ses coups, qualifiant les médias de «parti d'opposition» et promettant de secouer Washington et ses «élites». «Chaque jour sera un combat», affirmait-il en février.