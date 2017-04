L'expulsion musclée d'un passager d'United Airlines soulève l'indignation

La vidéo d'une altercation à bord d'un avion de United Airlines, sur le point de décoller de l'aéroport O'Hare de Chicago, soulève un tollé sur les réseaux sociaux, et le chef de la direction de la société mère du transporteur défend le travail des employés.

Caryn Rousseau , David Koenig Associated Press CHICAGO

On aperçoit dans la vidéo des policiers agripper un passager qui hurle, refusant de quitter son siège, à proximité du hublot. Les agents l'en ont extirpé de force, le hissant par-dessus l'accoudoir, pour ensuite le traîner par les bras le long de l'allée.

Le transporteur souhaitait libérer des sièges pour quatre de ses employés à bord du vol 3411 à destination de Louisville, au Kentucky, dimanche soir.

Dans la vidéo publiée sur Facebook par Audra D. Bridges, on peut entendre d'autres passagers s'insurger contre l'intervention policière, criant «S'il vous plaît, oh mon Dieu!», «Regardez ce que vous lui avez fait!» et «Ce n'est pas correct!».

Le conjoint de Mme Bridges soutient que United Airlines avait d'abord offert des bons d'une valeur de 400 $, puis de 800 $, en plus d'un séjour à l'hôtel aux passagers prêts à céder leur place.

Face à l'absence de volontaires, un gérant est monté à bord pour annoncer qu'il procéderait à des expulsions de manière aléatoire.

«Nous avions presque l'impression d'être pris en otage, a raconté Tyler Bridges. Nous étions coincés là. On ne peut rien faire en tant que voyageur. On dépend de la compagnie aérienne.»

Lorsque quatre passagers ont été sélectionnés au hasard, seul trois d'entre eux ont accepté de sortir de l'avion.

Le passager qui refusait de céder son siège a fait valoir qu'il était médecin et qu'il avait des patients à rencontrer le lendemain matin.