Tempête sur la côte Est: plusieurs centaines de vols annulés

Les chutes de neige, accompagnées de bourrasques, ont commencé dans la nuit et devaient se poursuivre une grande partie de la journée. Jusqu'à 30 centimètres de neige étaient attendus à New York.

La tempête avait été annoncée la veille où, dans un contraste saisissant, le temps avait été quasiment printanier avec un thermomètre dépassant les 16 degrés Celsius.

Plus de la moitié des vols à destination ou au départ des aéroports de New York (JF Kennedy, La Guardia, Newark), soit plus de 1600 vols, étaient annulés. Plus de 60 % de ceux au départ ou à destination de Boston étaient aussi annulés, selon CBS.

À New York, Boston et Philadelphie, les écoles étaient fermées.

Le maire de New York a appelé les habitants à rester chez eux et surtout à éviter d'utiliser leur voiture.

Un peu plus au sud, la capitale fédérale Washington était en revanche épargnée par la neige.