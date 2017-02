Décret migratoire bloqué: une décision «ridicule», juge Trump

Le juge de Seattle James Robart a émis vendredi soir une injonction temporaire valable sur l'ensemble du territoire américain, le temps qu'une plainte déposée lundi par le ministre de la Justice de l'État de Washington, dans le nord-ouest, soit examinée.

Il s'agit, à ce stade, de la décision qui a la plus vaste portée aux États-Unis, même si d'autres juges fédéraux de plusieurs États ont également statué contre l'interdiction décrétée par Donald Trump vendredi dernier.

« L'opinion de ce soi-disant juge, qui en gros prive notre pays de sa police, est ridicule et sera cassée ! », a prévenu le nouveau président américain dans une salve de tweets samedi matin.

« Quand un pays n'est plus en capacité de dire qui peut et qui ne peut pas entrer et sortir, surtout pour des raisons de sûreté et de sécurité - gros problèmes ! », a-t-il encore tweeté.