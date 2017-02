Le mur avec le Mexique terminé dans 2 ans, selon John Kelly

M. Kelly, qui sera chargé de superviser la conception et la construction du mur, a ajouté que la protection de la frontière sud s'effectuerait avec «une approche à plusieurs niveaux» comprenant des barrières physiques aussi bien que des capteurs technologiques «et des choses comme cela».

Selon lui, l'administration Trump «dispose déjà de l'autorité» aux termes des lois existantes pour lancer le projet. M. Kelly s'est également voulu optimiste sur «l'aspect financier».

M. Trump a annoncé un projet qui coûterait entre 4 et «environ 10 milliards», mais pour les architectes et ingénieurs qui se sont penchés sur la question la note sera bien plus salée. Le MIT Technology Review a par exemple estimé dans un article que 1609 km de mur coûteraient entre 27 et 40 milliards de dollars.

«Je pense que le financement viendra relativement rapidement», a déclaré M. Kelly, ajoutant que la construction pourrait commencer d'ici quelques mois.

La Maison-Blanche peut réaffecter au projet des fonds existants mais le Congrès contrôlé par les républicains devrait allouer des sommes supplémentaires.