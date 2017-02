Les scouts américains s'ouvrent aux enfants transgenres

Les «Boy Scouts of America» ont décidé de se référer désormais au sexe indiqué par les parents sur le formulaire d'inscription plutôt que sur le certificat de naissance, a annoncé lundi leur directeur Michael Surbaugh.

«Nous avons réalisé qu'utiliser les certificats de naissance comme point de référence n'est plus suffisant», a-t-il indiqué.

«Les communautés et les lois des États interprètent maintenant l'identité de genre différemment, et ces nouvelles lois varient beaucoup d'un État à l'autre», a-t-il ajouté.

Zach Wahls, le cofondateur du groupe «Scouts pour l'égalité», a salué une étape «historique».

«Nous sommes incroyablement fiers de Joe Maldonado - le garçon transgenre du New Jersey dont l'expulsion l'année dernière a déclenché cette controverse - et de sa mère Kristie pour leur courage en faisant ce qu'ils savaient était juste», a déclaré M. Wahls dans un communiqué.

«Nous sommes également fiers des Boy Scouts pour avoir décidé de faire ce qui est juste», a-t-il ajouté.

Le garçon de huit ans avait dû quitter son groupe de scouts, en décembre 2016, quand des parents et des chefs de groupe ont découvert qu'il était transgenre, suscitant un vif débat sur les identités de genre aux États-Unis.

Cette décision marque un changement majeur pour les scouts américains, qui ont mis fin à l'interdiction de scouts ouvertement homosexuels dans leurs rangs en 2013.

Le probable futur secrétaire d'État américain Rex Tillerson, très impliqué au sein de l'organisation des scouts américains, s'était prononcé en faveur de l'accueil des homosexuels.

Deux ans plus tard, l'interdiction qui pesait encore sur les chefs scouts homosexuels avait également été levée après des années de querelles juridiques et de conflits internes.

Les Boy Scouts of America représentent l'une des plus grandes organisations de jeunesse aux États-Unis avec près de 2,3 millions de membres et environ un million de volontaires adultes.