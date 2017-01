Marathon diplomatique samedi pour Donald Trump

Après avoir reçu vendredi la première ministre britannique Theresa May, Donald Trump doit avoir des entretiens téléphoniques avec les présidents russe et français, Vladimir Poutine et François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel, ainsi que les premiers ministres japonais et australien, Shinzo Abe et Malcolm Turnbull.

En Russie, le chef de la sécurité nationale Nikolai Patrushev a déclaré que Moscou avait des « espoirs élevés » concernant l'entretien Poutine-Trump. Il a dit s'attendre à ce que « tout soit positif ».

Il s'agira d'un premier contact entre les deux hommes depuis l'assermentation de Donald Trump.