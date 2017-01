Le maire de Chicago accepte l'aide fédérale offerte par Trump

La troisième ville des États-Unis a connu une année 2016 particulièrement sanglante, avec plus de 750 meurtres - au plus haut depuis vingt ans - et 3500 fusillades. Et la tendance se poursuivait au mois de janvier 2017.

Mardi soir, Donald Trump avait tweeté: «Si Chicago ne trouve pas une solution à l'horrible «carnage» en cours, 228 fusillades en 2017 avec 42 meurtres (+24% sur 2016), je vais envoyer les Feds!».