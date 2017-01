George H.W. Bush sort des soins intensifs, son épouse reçoit son congé

Son épouse Barbara, qui avait été hospitalisée mercredi dernier par précaution car elle toussait, a pu quant à elle quitter l'hôpital.

Le 41e président des États unis, âgé de 92 ans, souffrait d'une pneumonie bactérienne, l'ancienne première dame, 91 ans, d'une bronchite, ont précisé lors d'une conférence de presse leurs médecins, Amy Mynderse et Clint Doerr.

M. Bush a été intubé durant 48 heures pour l'aider à respirer, mais il respire à présent sans assistance.

« Il s'assoit et regarde la télé, et il attend anxieusement son plat favori d'huîtres à la casserole pour dîner », a déclaré M. Doerr. « Il a une assistance d'oxygène minimale, il plaisante et rit avec les infirmières et les médecins ».

L'ancien couple présidentiel devrait être complètement rétabli d'ici une à deux semaines.

La maladie de Parkinson dont souffre George H.W. Bush et fait qu'il se déplace dorénavant en fauteuil roulant, n'a joué qu'un rôle minimal dans sa pneumonie, ont précisé les médecins.

Barbara Bush devrait revenir à l'hôpital prochainement pour passer du temps avec son époux.