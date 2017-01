L'assermentation de Trump a attiré 31 millions de téléspectateurs

Ce total tient compte de la couverture en continu de 12 chaînes généralistes et câblées. Cette cote d'écoute est supérieure à celle de la deuxième cérémonie d'assermentation du président Barack Obama, en 2013, ce qui est dans l'ordre des choses. Quatre ans auparavant, 37,8 millions de personnes avaient regardé à la télévision le tout nouveau président Obama prêter serment.

NBC a été le réseau généraliste ayant attiré le plus de spectateurs: 5,8 millions de personnes. Il est suivi par ABC (4,9 millions) et CBS (4,6 millions). Sur le câble, la chaîne la plus populaire a été Fox News à 8,43 millions de téléspectateurs. La cote d'écoute de CNN s'élève à 2,46 millions de téléspectateurs et celle de MSNBC à 1,35 million.

La cérémonie d'investiture la plus regardée au petit écran depuis 1969 demeure celle de Ronald Reagan en 1981 qui avait attiré 41,8 millions de personnes.

En comparaison, le premier débat opposant Donald Trump à Hillary Clinton avait été regardé par 84 millions de personnes en septembre 2016. Toutefois, les cotes d'écoute sont inférieures l'après-midi qu'aux heures de grande écoute.