Trump s'installe à la Maison-Blanche et clame «L'Amérique d'abord»

«Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États unis», a-t-il déclaré.

«À compter d'aujourd'hui, ce sera l'Amérique d'abord et seulement l'Amérique!», a lancé le 45e président des États-Unis énonçant «deux règles simples: acheter américain et embaucher américain».

Chez les partisans de la première heure du républicain, l'espoir était sincère, avec la conviction d'assister au début «d'une nouvelle ère».

«Je ne suis pas d'accord à 100% avec la façon dont (Donald Trump) s'exprime mais c'est un homme d'affaires qui a réussi et ce n'est pas un politicien», dit Miguel, 54 ans. «Je pense qu'il tiendra ses promesses».

«Il a su faire simple pour les gens moyens, et il a réussi à rassembler les gens», ajoute Michael Hippolito, policier new-yorkais à la retraite.

Pour cette journée historique, Donald Trump a suivi la même tradition protocolaire que ses prédécesseurs.

Après la prestation de serment, il a pris part au traditionnel défilé d'investiture qui l'a conduit jusqu'à sa nouvelle résidence, dans un mélange d'applaudissements et de huées.

«Pas mon président ! Pas mon président !», hurlaient certains tandis que de l'autre côté de la rue ses partisans chantaient «USA», «USA» à tue-tête.

Trois bals

Accompagné de son épouse Melania, il a effectué l'essentiel du parcours dans la limousine présidentielle blindée, escortée par un important dispositif de sécurité. Tout sourire, le couple est cependant sorti à plusieurs reprises de voiture et a marché le long de Pennsylvania Avenue, la grande artère menant à la Maison-Blanche.

Le nouveau président et la nouvelle «First Lady» se sont ensuite rendus dans la tribune présidentielle pour assister au défilé. Il devait participer dans la soirée à trois bals «officiels» répartis dans la capitale.

À Washington, dans le centre-ville, des manifestants ont fait face à la police et aux partisans du milliardaire, aux cris de «Non à Trump, non au KKK, non aux États-Unis fascistes!». La police a fait usage de gaz lacrymogènes et une centaine de personnes ont été arrêtées à la suite de heurts.

En marge de l'investiture, des milliers de cigarettes de cannabis ont été distribuées gratuitement dans la capitale fédérale américaine où la marijuana a été légalisée l'an dernier.

«Ce n'est pas un événement politique. Tous ceux qui soutiennent le cannabis sont les bienvenus. Notre message à Donald Trump: n'y touche pas», soulignait l'un des organisateurs, Alan Amsterdam.

Obama en vacances à Palm Springs

L'équipe Trump a annoncé pour le début de la semaine prochaine une série de décrets visant à défaire une partie du bilan de son prédécesseur (climat, immigration...) et à ébaucher le sien.

La tâche s'annonce ardue pour l'auteur du livre à succès The Art of the Deal, qui a promis, avec un sens de la formule qui enchante ses partisans et consterne ses détracteurs, d'être «le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé».

La constitution de ses équipes a été difficile tant la victoire a pris le camp républicain par surprise. Les premières semaines pourraient être chaotiques.

Et jamais depuis 40 ans un président américain n'avait pris le pouvoir avec un niveau d'impopularité aussi élevé.

Lors d'une rencontre avec les élus du Congrès, Donald Trump a fait applaudir Bill et Hillary Clinton, qui ont assisté à son investiture, assurant qu'il avait «beaucoup de respect» pour les deux. Tout au long de la campagne, il avait systématiquement affublé cette dernière du surnom de «crapule».

Après huit années au pouvoir, Barack Obama a lui indiqué qu'il entendait rester à l'écart de la «mêlée» pour laisser son successeur gouverner, mais à condition que certaines lignes rouges ne soient pas franchies.

Juste après la cérémonie, il a rejoint la base militaire d'Andrews d'où il s'est envolé pour Palm Springs, en Californie, où il a prévu de passer en famille ses premières vacances d'ancien président.

«Notre démocratie, ce ne sont pas des monuments ou des bâtiments, c'est vous», a-t-il lancé juste avant de monter à bord.