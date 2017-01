Obama rend publics les derniers documents ayant appartenu à ben Laden

Associated Press WASHINGTON

La traque et l'assassinat de l'homme derrière les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis représentent l'une des plus grandes réussites du président Barack Obama.

Des agents du renseignement travaillent depuis plus de deux ans à déclassifier les centaines de documents saisis lors du raid. La dernière série inclut 49 documents, notamment des lettres écrites ou reçues par Ben Laden, ses adjoints et sa mère. Les documents font également état d'une querelle entre Ben Laden et un groupe affilié à Al-Qaïda en Irak, qui est devenu par la suite Daech (le groupe armé État islamique). Ces militants sont aujourd'hui la cible principale des agents de contre-terrorisme américains.

Le Pentagone a annoncé jeudi que les forces aériennes américaines avaient attaqué deux camps militaires de Daech en Libye, cherchant ainsi à éliminer les extrémistes ayant fui l'ancien bastion du groupe djihadiste dans ce pays, à Syrte.

Oussama ben Laden est responsable d'avoir orchestré l'attaque terroriste qui a tué près de 3000 personnes aux États-Unis en 2001. Les attaques ont complètement transformé la présence américaine à l'étranger et ébranlé certains des principes de base de la Constitution des États-Unis, dans l'espoir de détecter les terroristes avant qu'ils ne frappent.