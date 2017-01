La veuve du tireur d'Orlando accusée d'avoir aidé son mari

La femme de 30 ans, Noor Salman, doit comparaître devant un tribunal d'Oakland au cours des prochaines heures, après avoir été arrêtée la veille.

Elle est accusée d'avoir aidé son mari, Omar Mateen, et d'avoir fourni une aide matérielle et des ressources à Daech (le groupe armé État islamique) entre avril et juin de l'an dernier. On lui reproche également d'avoir induit les policiers en erreur concernant le massacre à la boîte de nuit Pulse, le 12 juin.

Mme Salman était originaire de la région de San Francisco et elle y est retournée après l'attentat, avec le fils du couple. Elle a fréquemment été interrogée par les policiers pour déterminer ce qu'elle savait des intentions de son mari.

Son avocate maintient qu'elle ne savait rien du tout et qu'il lui aurait été impossible de prédire ce que son mari s'apprêtait à faire.