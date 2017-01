Piratage du Parti démocrate: «Je pense que c'était la Russie», a dit Trump

Jérome CARTILLIER Agence France-Presse NEW YORK

Pour cette première conférence de presse depuis juillet, devant au moins 250 journalistes accrédités dans le hall de la Trump Tower à New York, il a pris le contre-pied de ses dénonciations habituelles en remerciant les médias qui ont refusé de publier ces notes à l'authenticité incertaine.

La publication dans les médias américains de notes de renseignement faisant état de dossiers russes sur Donald Trump est « scandaleuse et irresponsable », a déclaré mercredi à New York le porte-parole du président désigné.

« Il est scandaleux et irresponsable de la part d'un organe de presse de gauche ouvertement hostile au président désigné (Buzzfeed, NDLR) de balancer sur l'internet de telles informations hautement nocives et totalement fausses à quelques jours de sa prise de fonction », a déclaré Sean Spicer, juste avant la conférence de presse très attendue de M. Trump.

Le coût de construction du mur remboursé par le Mexique

Les contribuables américains financeront le budget de construction du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique, mais Mexico remboursera ensuite ce coût, a assuré Donald Trump.

« J'aurais pu attendre un an et demi environ que nous finissions nos négociations avec le Mexique, que nous lancerons immédiatement après ma prise de fonction, mais je ne veux pas attendre », a justifié M. Trump au sujet de l'une de ses promesses de campagne les plus emblématiques.

Celui qui deviendra dans quelques jours le 45e président des États-Unis a affirmé dès le début de son entretien avec la presse qu'il sera « le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé ».

« Nous allons créer des emplois. J'ai dit que j'allais être le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Je le pense vraiment », a relevé M. Trump, depuis sa tour new-yorkaise sur la 5e avenue, après avoir cité plusieurs groupes ayant pris des engagements concernant leurs activités aux Etats-Unis. « Il y a une atmosphère fantastique en ce moment, une atmosphère que beaucoup de gens me disent n'avoir jamais vue auparavant ».

Au lendemain des adieux de Barack Obama, les projecteurs se braquent vers Donald Trump qui répond aux questions des journalistes après la publication de documents potentiellement explosifs sur ses liens avec Moscou.

Le rendez-vous, fixé à 11 h dans la Trump Tower, au coeur de Manhattan, a débuté avec quelques minutes de retard. C'est dans ce même bâtiment de verre qu'il avait lancé, le 16 juin 2015, sa candidature après une descente d'escalier roulant désormais célèbre.

Plusieurs médias américains ont fait état mardi soir d'un document de 35 pages contenant des informations compromettantes qui accréditent l'hypothèse de liens entre l'entourage de Donald Trump et le pouvoir russe.

Mais le Kremlin a assuré mercredi ne pas avoir de « dossiers compromettants » sur le président désigné et qualifié les accusations des chefs du renseignement américain de « falsification totale » destinée à saper les relations avec Washington.

Ces informations, malgré de nombreuses zones d'ombre, ont provoqué le trouble à Washington, et notamment au Congrès.