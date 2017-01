Fort Lauderdale: des Québécois l'ont échappé belle

On ne sait pas encore si des ressortissants canadiens se trouvent parmi les victimes.

«Je suis sortie du terminal lorsque le tireur a commencé à tirer», a relaté l'ex-journaliste télé Catherine Vachon. «On a entendu des coups de feu, des cris. Il y a toujours un petit délai de réaction, puis on s'est mis à courir. On ne sait jamais si on court dans la bonne direction, c'est ça le problème.»

Mme Vachon quittait l'aérogare parce que le vol qu'elle s'apprêtait à prendre a finalement été retardé de plusieurs heures. Une «coïncidence heureuse», dit-elle maintenant.

D'autres Québécois l'ont aussi échappé belle.

L'ex-joueur du Canadien de Montréal Yvon Lambert et sa conjointe se trouvaient à l'aéroport lorsque le tireur a ouvert le feu.

«Jamais eu peur de ma vie comme présentement», a écrit cette dernière, Danielle Caron, sur Facebook. «Aucun signe de vie dans l'aéroport. Nous on est cachés sous des sièges.»

Certains ont pris leurs jambes à leur cou.

«Une dame de la sécurité est arrivée en courant et elle nous a demandé de courir. Alors on a tous couru vers une sortie, tout le monde trébuchait dans les sacs», a affirmé Marie-Claude Prud'homme, qui se trouvait à l'aéroport avec ses trois enfants. «Avant de descendre les escaliers, j'ai réalisé que je n'avais pas ma fille avec moi, ma fille de 10 ans.»

Ce n'est que 30 minutes plus tard que Mme Prud'homme a pu la retrouver. «Elle avait pris une porte différente » et avait rejoint un groupe de Québécois.»