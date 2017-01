Rencontre entre Trump et les chefs du renseignement américain

Le président désigné Donald Trump rencontre vendredi à New York les chefs des grandes agences de renseignement américaines, dont il conteste les conclusions sur la question de l'ingérence russe dans l'élection présidentielle.

Laurent BARTHELEMY Agence France-Presse NEW YORK

La rencontre devait avoir lieu dans la Trump Tower de Manhattan, quartier général du milliardaire, à partir de 11 h 30.

Donald Trump, qui ne cache pas sa volonté de réchauffer les relations américaines avec Moscou, a affiché son scepticisme sur le fait que la Russie ait pu orchestrer le vol de courriels du Parti démocrate, et leur diffusion sur des sites comme WikiLeaks.

Ce diagnostic est toutefois fermement maintenu par les agences de renseignement américaines, comme l'a montré l'audition jeudi au Sénat américain de James Clapper, le directeur national du renseignement américain.

« Les Russes ont une longue expérience dans l'ingérence électorale, qu'il s'agisse de leurs (élections) ou de celles des autres », a expliqué James Clapper aux sénateurs.

« Mais nous n'avions jamais vu une campagne aussi directe pour interférer dans le processus électoral », a-t-il souligné.

Le piratage des courriels « n'était qu'une part » de cette campagne qui comprenait aussi « de la propagande classique, de la désinformation et des fausses nouvelles », a-t-il dit.

La rencontre de New York et les conclusions qu'en tirera Donald Trump seront suivies avec attention par les responsables républicains, très inquiets de voir le milliardaire élu à la Maison-Blanche se mettre en porte à faux avec ses services de renseignement sur une question aussi sensible que celle des relations américano-russes.

Lors du rendez-vous, James Clapper, mais aussi James Comey, patron du FBI, et John Brennan, le patron de la CIA, doivent exposer à Donald Trump les éléments de preuve dont ils disposent pour pointer du doigt l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle.

Gage de fermeté

Ces éléments sont contenus dans un rapport classifié demandé par le président Barack Obama. L'actuel président en a déjà pris connaissance jeudi, et une version expurgée doit être rendue publique dans les jours à venir.

Selon plusieurs médias, dont le Washington Post et CNN, le rapport indique notamment que les services américains ont identifié des intermédiaires qui ont transmis à WikiLeaks les courriels volés au Parti démocrate par des pirates informatiques liés aux services de renseignement russes.

Selon le Washington Post, le rapport mentionne également des écoutes de responsables russes s'autofélicitant après l'annonce de l'élection de Donald Trump.

Politiquement, Donald Trump, sans doute le président désigné le plus contesté et le plus clivant de l'histoire récente, ne peut pas laisser accréditer l'idée que Moscou soit pour quelque chose dans son arrivée au pouvoir.

Et ce d'autant plus qu'il veut mener un réchauffement des relations américano-russes avec Vladimir Poutine, qu'il ne pourra pas faire accepter par sa majorité républicaine si celle-ci le soupçonne d'être plus ou moins manipulé par Moscou.

Trump a donné des gages de fermeté à ses troupes républicaines en laissant filtrer qu'il comptait nommer à la tête du renseignement américain Dan Coats, un ancien sénateur de l'Indiana peu suspecté de complaisance envers Moscou.

Dan Coats, qui était membre de la commission du renseignement du Sénat américain, est interdit de séjour en Russie depuis 2014, en représailles aux sanctions américaines après l'invasion de la Crimée.

Le futur président a déjà montré qu'il pouvait changer d'avis très rapidement après des rencontres en face à face : il a ainsi changé d'avis sur l'opportunité d'autoriser la torture dans la lutte antiterroriste, après un rendez-vous avec le général Mattis, le prestigieux chef militaire américain qu'il a nommé secrétaire à la Défense.