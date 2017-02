L'OTAN soutient l'Ukraine, confrontée à une flambée de violences

Les 28 États membres de l'OTAN soutiennent sans réserve l'Ukraine, confrontée au pire regain de violences depuis deux ans dans l'est du pays entre l'armée ukrainienne et les rebelles prorusses, a affirmé jeudi la numéro deux de l'Alliance, Rose Gottemoeller.

À peine arrivé à la Maison-Blanche, Donald Trump avait ébranlé les alliés européens en prônant une ligne plus souple vis-à-vis de Moscou et en remettant en cause l'engagement de Washington, vieux de près de 70 ans, envers une alliance qu'il a qualifiée «d'obsolète» et de fardeau injuste pour le contribuable américain.

«Il y avait unanimité autour de la table du conseil OTAN-Ukraine, un soutien fort de tous les alliés à l'Ukraine», a déclaré à la presse Mme Gottemoeller à l'issue d'une visite au siège de l'OTAN à Bruxelles du premier ministre ukrainien, Volodymyr Groïsman.

L'Alliance atlantique, où les États-Unis occupent une place prépondérante, est au côté de l'Ukraine depuis que les «actions agressives de la Russie» ont commencé en 2014 et elle ne reconnaîtra pas l'annexion illégale de la Crimée au début de cette année-là, a ajouté la secrétaire générale adjointe de l'OTAN.

Les combats récents sont les pires depuis deux ans, a-t-elle affirmé, en reprenant le chiffre de plus de 10 000 violation du cessez-le feu en une journée avancé par l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), qui surveille le conflit sur place.

«Nous sommes profondément inquiets de la flambée de violence (...) Nous ne devons pas considérer cela comme normal», a estimé Mme Gottemoeller, en exhortant toutes les parties, et en particulier la Russie, à respecter les engagements pris dans le cadre dess accords de Minsk.

Le président américain Donald Trump avait assuré le 1er février, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Petro Porochenko, vouloir travailler avec Kiev et Moscou afin de mettre fin au conflit entre l'armée ukrainienne et les rebelles prorusses. Mais des craintes persistent qu'il ne préfère s'adresser directement au président russe Vladimir Poutine.