Regain d'affrontements dans l'est de l'Ukraine

Ioulia SILINA

Agence France-Presse

AVDIÏVKA

L'est de l'Ukraine a connu mardi un regain d'affrontements entre l'armée de Kiev et les rebelles prorusses près d'Avdiïvka, sur la ligne de front, où des milliers de civils sont sans électricité ni chauffage, suscitant l'inquiétude de l'Union européenne et de l'ONU.