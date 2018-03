Votre choix de reportage

Sur les traces de Bob Dylan. La communauté de Hibbing, à une heure de l'embouchure du Mississippi, dans le Minnesota, a vu grandir Bob Dylan. Le lecteur nous suggère d'y réaliser un reportage avec en tête, la célèbre phrase du chanteur: «The times they are a-changin».

Le contraste frappant entre les infrastructures neuves (routes, hôpitaux, écoles,…) et les quartiers résidentiels vides, dans les villes pauvres touchées par l'ouragan Katrina, et récemment par Isaac, au Mississippi et en Louisiane.

La Ville de St.Louis connaît beaucoup de problèmes sociaux. Mais il y a plus: le nord et le sud sont très divisés. D'un côté, les Blancs et de l'autre, les Noirs. Des quartiers de la ville sont parmi les endroits où le taux de criminalité est le plus élevé aux États-Unis.