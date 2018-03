Reportages - Minneapolis

Minneapolis est la troisième ville américaine ayant le taux de fréquentation de ses théâtres et de ses évènements artistiques le plus haut par habitant après New York et Chicago.

Itasca est tiré de "veritas caput" (véritable tête), nom attribué au début du 19e siècle par le découvreur du Lac Itasca, le géographe américain Henry Rowe Schoolcraft.