Référendum écossais

(2014-09-19) Le président des États-Unis Barack Obama a salué vendredi la victoire du non au référendum sur... »

(2014-09-19) Les dirigeants européens se sont félicités du non écossais à l'indépendance, jugé rassurant pour la... »

(2014-09-18) Ambiance électrique et bière à volonté: les Écossais se préparent à veiller jusqu'au petit matin... »

(2014-09-18) Le camp du Oui et du Non ont donné un dernier coup de fouet hier, à la veille du référendum sur... »

(2014-09-17) À Édimbourg, sur les îles et dans les villages, l'Écosse retenait son souffle mercredi à la veille... »

(2014-09-17) Les trois ténors de Westminster ont juré conjointement hier de céder plus de pouvoirs à l'Écosse en... »

(2014-09-15) On sait ce qu'en pense la monarchie du rock. Paul McCartney, Rod Stewart, Mick Jagger et David... »

(2014-09-14) Il y a lui et il y a elle. Comme il y a le camp du Oui pour l'indépendance de l'Écosse et celui du... »

(2014-09-14) Ancien candidat d'Option nationale, Samuel Bergeron vit à Glasgow et suit la campagne référendaire... »

(2014-09-12) Deux options à égalité dans les sondages, des politiciens en opération charme de dernière minute et... »

(2014-09-09) Le premier ministre conservateur David Cameron, son allié libéral-démocrate Nick Clegg et le chef... »