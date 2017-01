Paix israélo-palestinienne: le Hamas qualifie la conférence de Paris «d'absurde»

«La conférence de Paris reproduit l'absurde approche de la négociation, omettant les droits du peuple palestinien et légitimant la présence de l'entité sioniste sur la terre palestinienne», a dit dans un communiqué Fawzi Barhoum, porte-parole du mouvement à Gaza.

Le Hamas gouverne sans partage la bande de Gaza, territoire palestinien coincé entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée. Israël et le Hamas se sont livré trois guerres entre 2008 et 2014 et observent un cessez-le-feu tendu.

Le Hamas refuse de reconnaître l'État d'Israël et de renoncer à la violence. Il est à couteaux tirés avec l'Autorité palestinienne dirigée par le président Mahmoud Abbas, interlocuteur de la communauté internationale dans l'effort de paix avec Israël.

Fawzi Barhoum a appelé les différentes organisations palestiniennes à se réunir autour d'une «stratégie nationale» et de la «résistance pour défendre notre peuple».

Environ 70 pays ont réaffirmé dimanche, lors d'une conférence organisée par la France, leur engagement en faveur de deux États israélien et palestinien coexistant en paix.