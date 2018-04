Nétanyahou assure que l'Iran détient un programme nucléaire secret

Dans une première réaction, l'Iran, qui a toujours affirmé ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire, s'est moqué des «pseudo-révélations» de M. Nétanyahou.

Le président américain Donald Trump s'est contenté d'estimer que la déclaration de M. Nétanyahou était une «bonne chose». Il a répété que l'accord passé en 2015 entre l'Iran et six grandes puissances internationales était «horrible pour les États-Unis».

La communauté internationale est suspendue à la décision de M. Trump qui a fixé au 12 mai la date butoir pour choisir ou non de dénoncer l'accord connu sous l'acronyme JCPOA.

À l'approche de cette date et en direct devant les télévisions israéliennes, le premier ministre Nétanyahou a présenté à la manière théâtrale dans laquelle il excelle «les copies exactes» de dizaines de milliers de documents originaux iraniens obtenus il y a quelques semaines au prix d'une «formidable réussite dans le domaine du renseignement».

Ces documents, contenus dans des classeurs ou stockés sur des CD servant de décor à la déclaration de M. Nétanyahou, avaient été déplacés en 2017 dans un lieu secret et apparemment délabré à Téhéran, a-t-il dit.

Le projet «Amad»

Cette demi-tonne de matériel contient des «preuves nouvelles et concluantes du programme d'armes nucléaires que l'Iran a dissimulé pendant des années aux yeux de la communauté internationale dans ses archives atomiques secrètes», a-t-il affirmé.

M. Nétanyahou a essentiellement fourni des détails relatifs à un plan iranien ancien appelé Amad visant à produire cinq têtes nucléaires. Israël peut à présent «prouver que l'Iran stocke secrètement du matériel provenant du projet Amad pour s'en servir au moment de son choix et développer des armes nucléaires», a-t-il dit, à grand renfort de documents ou de cartes diffusés sur un écran.

M. Nétanyahou n'a pas fourni d'élément concret indiquant que la République islamique avait activement cherché depuis 2015 à se doter de la bombe atomique.

«Pour ceux qui ont suivi le dossier nucléaire iranien, il n'y a rien de nouveau dans la présentation de Bibi», le surnom de M. Nétanyahou, a tweeté Rob Malley, ancien conseiller du président Barack Obama, dont l'administration avait participé à l'accord de 2015.

«Le premier ministre israélien n'a qu'un seul public: Trump, et malheureusement il n'arrivera probablement pas à la même conclusion», juge M. Malley.

M. Nétanyahou a assuré que l'accord de 2015 reposait «sur les mensonges iraniens» et que l'Iran avait failli à ses obligations en ne faisant pas la lumière sur ses activités passées.

«Même après l'accord (de 2015), l'Iran a conservé et continué à développer son savoir-faire nucléaire militaire pour un usage ultérieur», a-t-il dit.

«Le bon choix»

L'accord de 2015 «procure à l'Iran une voie dégagée vers un arsenal nucléaire» et n'aborde pas la question des activités balistiques de la République islamique, autre grande préoccupation d'Israël et de la communauté internationale, a-t-il dit, parlant d'un «accord terrible, qui n'aurait jamais dû être conclu».

Il s'est dit «sûr que (M. Trump) fera le bon choix, le bon choix pour les États-Unis, pour Israël et pour la paix mondiale».

M. Nétanyahou a indiqué qu'il partagerait les informations israéliennes avec différents pays et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il s'est entretenu avant et après sa déclaration avec les dirigeants français, allemand et russe, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Vladimir Poutine, favorables à la défense de l'accord auquel leurs pays ont pris part, et devait faire de même avec Londres et Pékin, ont dit ses services.

Le conseiller à la Sécurité nationale de M. Trump, John Bolton, a déclaré dimanche que le président américain n'avait pas encore tranché, ajoutant qu'il examinait la proposition de son homologue français sur l'ouverture de négociations pour un nouvel accord élargi.

Le président iranien Hassan Rohani a souligné dimanche que son pays n'accepterait «aucune restriction au-delà de ses engagements» actuels.

En vertu de l'accord de 2015, l'Iran a obtenu la levée temporaire d'une partie des sanctions internationales et étrangères - américaines notamment - visant son système économique et financier en échange d'une réduction de son programme nucléaire controversé destinée à prouver que la République islamique ne cherche pas à obtenir la bombe atomique.

Israël se considère comme une cible désignée si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire. Les tensions entre Israël et l'Iran sont vives depuis quelques semaines autour du théâtre syrien. Dans ce contexte, le Parlement israélien a voté lundi une loi permettant au premier ministre et au ministre de la Défense de décider d'entrer en guerre sans réunir le gouvernement.